В ноябре температурный режим в Азербайджане в целом будет близким к климатической норме

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, в ноябре среднемесячная температура будет близкой к норме, а местами немного выше. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, а на некоторых территориях немного выше нормы, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В первой декаде ноября в большинстве районах преимущественно без осадков, а в горных районах ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 11-13 градусов тепла, что близко к климатической норме или несколько выше ее. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, в начале месяца - до 16 градусов тепла, днем ​​- 18-23 градусов тепла, в отдельные дни второй и третьей декады - 14-16 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 28-38 мм).

Среднемесячная температура воздуха, а также месячное количество осадков на всей территории Азербайджана будут близки к климатическим норма, местами выше нормы.