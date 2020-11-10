Жители Баку празднуют победу в войне за Карабах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Жители Баку празднуют победу в войне за Карабах.

Как передает Trend, сразу после заявления Президента Ильхама Алиева о победе и подписании документа о капитуляции Армении, жители столицы вышли на улицы с флагами и аплодируют этой радостной новости.