В Нагорном Карабахе и прилегающих районах армянами полностью разрушены 63 мечети из 67

БАКУ /Trend/ - Из 67 мечетей, функционировавших в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, полностью разрушены 63, частично - 4 мечети, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Эти данные были получены в ходе работ по изучению ущерба, нанесенного историческим и культурным памятникам на оккупированных территориях Азербайджана. Данная работа была осуществлена в рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия, Института права и прав человека НАНА и Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО.

Как отметил автор идеи проекта, председатель ОО «Организация по охране исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана», сотрудник Института права и прав человека НАНА Фаиг Исмайлов, в Шуше ущерб нанесен 215 историческим и культурным памятникам, в Агдаме – 140, Джабраиле и Ходжавенде – по 93 в каждом, Кельбаджаре – 91, Лачынском районе – 74, Губадлы и Физули – по 71 в каждом, Зангилане – 56 и в Ходжалы - 28 памятникам истории и культуры.

По его словам, в числе 903 официально зарегистрированных памятников на этих территориях есть памятники как местного и регионального, так и международного значения. На этих территориях также находятся 1647 памятников, которые не зарегистрированы официально.

Исмайлов подчеркнул, что ущерб, нанесенный в результате вывоза за рубеж армянами образцов культурного наследия Азербайджана, исчисляется миллиардами долларов.

Также он сказал, что армянами размещены на оккупированных территориях хачкары, арменизированы албанские надгробия, памятники албанской архитектуры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)