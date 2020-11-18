У правозащитника Огтая Гюльалыева выявлен коронавирус - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - На основе просьбы семьи правозащитника Огтая Гульалыева TƏBİB поинтересовался состоянием его здоровья и для перевода в больницу из-за высокой температуры у Гульалыева был взят тест на COVID-19.

Как сообщили Trend в TƏBİB, согласно результату теста у Огтая Гульалыева был обнаружен коронавирус.

Было отмечено, что Служба неотложной медицинской помощи сочла целесообразным поместить Огтая Гульалыева в больницу особого режима, но его семья отказалась и захотела продолжить лечение дома: "Вечером 17 ноября семья Огтая Гульалыева сообщила об усилении симптомов COVID-19 и попросила его госпитализировать. В настоящее время Огтай Гульалыев госпитализирован в больницу особого режима - "Ени клиника"".

(Автор: Самир Али)