У правозащитника Огтая Гюльалыева выявлен коронавирус - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - На основе просьбы семьи правозащитника Огтая Гульалыева TƏBİB поинтересовался состоянием его здоровья и для перевода в больницу из-за высокой температуры у Гульалыева был взят тест на COVID-19.
Как сообщили Trend в TƏBİB, согласно результату теста у Огтая Гульалыева был обнаружен коронавирус.
Было отмечено, что Служба неотложной медицинской помощи сочла целесообразным поместить Огтая Гульалыева в больницу особого режима, но его семья отказалась и захотела продолжить лечение дома: "Вечером 17 ноября семья Огтая Гульалыева сообщила об усилении симптомов COVID-19 и попросила его госпитализировать. В настоящее время Огтай Гульалыев госпитализирован в больницу особого режима - "Ени клиника"".
(Автор: Самир Али)
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО)
Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова
Стремление мэрии Парижа признать нечто несуществующее - неудавшийся политический романтизм - депутат
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша
В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО)
Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО)
Олег Амирбеков, Наргиз Керимова и Кенуль Арифгызы приглашают совершить виртуальное путешествие (ВИДЕО)