В Баку прошло победное шествие по случаю освобождения Агдама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ, живущий радостью освобождения земель, которые в течение почти 30 лет находились под оккупацией, сегодня вновь организовал победное шествие в Аллею шехидов.

На этот раз победное шествие прошло по случаю освобождение от оккупации Агдамского района.

Trend представляет вашему вниманию фоторепортаж с победного шествия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)