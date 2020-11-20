В Баку прошло победное шествие по случаю освобождения Агдама (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ, живущий радостью освобождения земель, которые в течение почти 30 лет находились под оккупацией, сегодня вновь организовал победное шествие в Аллею шехидов.
На этот раз победное шествие прошло по случаю освобождение от оккупации Агдамского района.
Trend представляет вашему вниманию фоторепортаж с победного шествия.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)
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