БАКУ /Trend/ - В орфографический словарь азербайджанского языка, который будет издан в седьмой раз, добавлены свыше двух тысяч новых слов.

Как передает в пятницу Trend, заведующий кафедрой прикладной лингвистики Института языкознания имени Насими Академии наук, доктор филологических наук, профессор Исмаил Мамедли сообщил, что словарь будет содержать более ста тысяч слов.

"Новый орфографический словарь азербайджанского языка уже направлен в печать. С 1929 по 2013 годы Институт шесть раз обновлял и переиздавал орфографический словарь", - сказал Мамедли.

Он добавил, что словарь составлен в соответствии с "Нормами орфографии азербайджанского языка", утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджана от 16 апреля 2019 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)