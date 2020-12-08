В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года. В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 06:00 14 декабря будет применяться система СМС-разрешений.

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Загатале, в районных центрах Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) граждане смогут покидать место жительства или место пребывания посредством системы SМS-разрешений, либо получив разрешение в Службе Управления дежурными частями министерства внутренних дел Азербайджана - Call-центре "102".

Система SMS-разрешений применяется в следующих случаях:

- когда нужно покинуть место жительства в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или запланированным лечением (разрешение выдается на три часа в пределах района или города; в случае необходимости межрайонного и междугороднего перемещения учитывается расстояние между пунктом назначения и продолжительностью медицинской процедуры; время возвращения определяется справкой, выданной врачом, которая при необходимости предъявляется сотруднику полиции);

- когда нужно покинуть место жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств (в продуктовых магазинах, супермаркетах, на рынках и в аптеках), использования государственных, банковских, почтовых и других услуг, разрешенных в период действия ужесточенного особого карантинного режима, а также в целях прогулки на свежем воздухе (разрешение выдается один раз в день на три часа; для лиц, которые покинули место жительства или пребывания в связи с необходимостью использования госуслуг, время возвращения определяется справкой, выданной соответствующим госорганом).

Для участия в похоронах близкого родственника необходимо получить разрешение посредством Call-центра МВД "102.

Перемещение лиц посредством международных или внутренних авиарейсов допускается на основании имеющихся у них билетов, а лиц, въезжающих в страну через госграницу - на основании штампа в их паспорте.

(Текст: Турал Гараджаев)