Матч «Карабаха» с «Вильярреалом» не состоится

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заявил, что матч группового этапа Лиги Европы УЕФА против испанского клуба "Вильярреал" не состоится.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт клуба, перед игрой члены команды «Карабах» прошли еще один тест на коронавирус. Было отмечено, что результаты тестов еще двух игроков клуба - Шахруддина Магомедалиева и Хайме Ромеро оказались положительными.

Результаты прошлых тестов Гара Гараева, Эмиля Балаева, Исмаила Ибрагимли, Торала Байрамова, Махира Эмрели, Аббаса Гусейнова и Кевина Медина вновь оказались положительными.

Следующий матч также пропустят Бадави Гусейнов и Патрик Андраде из-за травм. Максим Медведев и Муса Гурбанлы, результаты последних тестов которых оказались отрицательными, по совету врача не возобновили тренировки в полной мере.

Таким образом, 13 из 23 игроков (оба вратаря) в заявках A и B, поданных в УЕФА, не смогут принять участие в матче с «Вильярреалом».

Матч с «Вильярреалом» 10 декабря не состоится, а решение по матчу примет УЕФА.

(Редактор: Наталья Кочнева)