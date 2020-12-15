Оглашен список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и доставленных в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц представила список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и заложничества в результате мер, принятых Госкомиссией по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и доставленных в Баку 14 декабря 2020 года.

Trend со ссылкой на Госкомиссию представляет вашему вниманию список:

Абдинов Яхья Вугар оглу, 30.12.1999 г., военнослужащий

Бахшалиев Эмин Захир оглу, 22.01.1988 г., военнослужащий

Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу, 22.04.1999 г., военнослужащий

Алекперов Омар Теймур оглу, 11.01.1985 г., военнослужащий

Алиев Шариф Эльсевар оглу, 20.12.1995 г., военнослужащий

Алиев Анар Идаят оглу, 28 июня 1992 г., военнослужащий

Ализаде Нурлан Мехман оглу, 02.01.1992 г., военнослужащий

Гамидов Нахид Яшар оглу, 05.01.1991 г., военнослужащий

Каримов Байрам Яшар оглу, 3 февраля 1992 г., военнослужащий

Мусаев Амин Алим оглу, 04.07.1994 г., военнослужащий

Валиев Валиахад Шакир оглу, 5 марта 1998 г., военнослужащий

Ёлчуев Нураддин Бахтияр оглу, 14.10.1998 г., военнослужащий

Гулиев Шахбаз Джалал оглу, 09.05.1968 г., гражданское лицо

Аскеров Дильгам Гардашхан оглу, 30.09.1960 г., гражданское лицо.

В настоящее время вышеуказанные военнослужащие и гражданские лица проходят обследование и лечение.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)