Дождливая погода в Баку сохранится

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу будет пасмурно, дождливо, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В некоторых восточных районах страны завтра временами возможен дождь, в горных районах - снег. Местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 2-6, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла.

20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами на полуострове интенсивного характера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)