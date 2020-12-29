В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры по предотвращению массового распространения COVID-19 и контролю в этой сфере в связи с введенным режимом особого карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

28 декабря сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 21 больного COVID-19, покинувшего место жительства. Задержанные лица были возвращены домой.

В отношении 15 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)