В части Ясамальского района Баку идет снос объектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с расширением дороги в Ясамальском районе Баку сносятся некоторые объекты, сообщает во вторник Trend.

Речь идет об улице 20 Января, которая пересекается с Московским проспектом.

По информации, полученной от предпринимателей, имеющих объекты на этой территории, несколько объектов уже снесены, а владельцам выплачены компенсации.

На территории также строится парк. После расширения дороги на въезде на улицу 20 Января будет построена автостоянка для приезжающих отдохнуть в парк.

Вокруг Московского проспекта, являющегося северным въездом в город, также осуществляются некоторые работы по благоустройству.

Отметим, что одна часть улицы 20 Января располагается в Ясамальском районе, другая часть в Насиминском и Бинагадинском районах Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)