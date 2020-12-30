Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров выписаны из медучреждения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Выписан из медучреждения Шахбаз Гулиев, который долгие годы удерживался в Армении в заложниках, а 14 декабря этого года был освобожден и доставлен в Азербайджан.
Как сообщил в среду Trend его брат Ильхам Гулиев, Шахбаз Гулиев в настоящее время находится со своей семьей в поселке Мушфигабад.
"Состояние его здоровья нормальное", - добавил Гулиев.
Отметим, что Дильгам Аскеров, который удерживался армянами в качестве заложника вместе с Шахбазом Гулиевым, также выписан домой из медучреждения, где проходил лечение. Об этом сообщил его сын Курдоглу Аскеров, опубликовав в социальной сети фотографию с отцом.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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