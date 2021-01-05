В Азербайджане завтра ожидается до семи градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове шестого января ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ожидается умеренный южный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана в среду в основном без осадков, местами возможен туман, ожидается западный ветер.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем - 4-7 градусов тепла, в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 2-5 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)