Мы не чувствовали боли, что очень злило армян - вызволенный из плена азербайджанский солдат

БАКУ /Trend/ - Мы вступили в бой на Физулинском направлении. Восьмого ноября я трижды был ранен, не мог ходить, полтора дня оставался в лесу, где и потерял сознание. Очнувшись, понял, что меня взяли в плен.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц сказал вызволенный из армянского плена прапорщик Омар Алекперов.

Он рассказал, что в Армении его подвергли жестоким пыткам.

"Армяне вынуждали меня повторять за ними фразы, которые они произносили. В ответ я лишь ругал их, из-за чего меня с еще большей ожесточенностью пытали. Мои руки сковали двумя парами наручников. Пытки продолжались каждый день. Других солдат, содержавшихся вместе со мной, пытали, вынуждая оскорблять и уничижать достоинство азербайджанского солдата, на что получали ругательства от нас в свою сторону.

Я до конца не терял надежды, знал, что наш Президент вызволит нас из плена. Под пытками мы не кричали, так как уже не чувствовали боли, что очень злило армян. Они спрашивали, какие уколы нам сделали, что мы не чувствуем боли? Армяне рассказывали случаи, когда стреляли в азербайджанского солдата, а он поднимался и, хромая, все равно шел на них. Это ввергало их в шок", - сказал Омар Алекперли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)