Меня пытали, несмотря на ранение - возвращенный из армянского плена Байрам Керимов
БАКУ /Trend/ - Я был взят в плен после ранения, полученного в боях за Шушу.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал возвращенный из армянского плена азербайджанский военнослужащий Байрам Керимов, сообщает во вторник Trend.
Он рассказал, что после ранения находился в бессознательном состоянии: "Когда открыл глаза, увидел, что я в Армении. Меня, тяжело раненого, подвергали ужасным пыткам. Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что вернул нас домой, на Родину".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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