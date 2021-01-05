Меня пытали, несмотря на ранение - возвращенный из армянского плена Байрам Керимов

БАКУ /Trend/ - Я был взят в плен после ранения, полученного в боях за Шушу.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал возвращенный из армянского плена азербайджанский военнослужащий Байрам Керимов, сообщает во вторник Trend.

Он рассказал, что после ранения находился в бессознательном состоянии: "Когда открыл глаза, увидел, что я в Армении. Меня, тяжело раненого, подвергали ужасным пыткам. Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что вернул нас домой, на Родину".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)