Для "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета

БАКУ /Trend/ - Длоя накопления средств до начала работы "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международный банк Азербайджана (МБА).

Для накопления средств в ОАО "Международный банк Азербайджана" открыты счета по нижеследующим реквизитам:

AZN

Название счета: AZ MN DXA 1 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ

(QARABAĞ DİRÇƏLİŞ FONDU)

VÖEN: 1700986181

Манатный счет: AZ65IBAZ36010039449328518204

Название банка: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filialı

Swift код: IBAZAZ2X

Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944

Код банка: 805722

VÖEN банка: 9900001881

Адрес банка: г. Баку, ул. З. Тагиева, 3

Тел: (+99412) 937

Для международных переводов:

USD

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ86IBAZ36020038409328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank Trust

Company Americas,

New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank,

New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA,

New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon,

New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

EUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ66IBAZ36020039789328518204

Additional correspondent banks:

Commerzbank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: COBADEFFXXX

400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX

DE33500700100949949200

GBP

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ81IBAZ36020038269328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank

AG,London SWIFT/BIC: DEUTGB2L

840032645700006

JPMorgan Bank N.A

Chaseside,

Bournemouth SWIFT/BIC: CHASGB2L

67101712

TRY

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ04IBAZ36020049499328518204

Correspondent bank: Turkiye Is Bankasi

SWIFT/BIC: ISBKTRIS

TR260006400000101790006744

RUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ06IBAZ36020038109328518204

Correspondent bank: The International Bank of Azerbaijan - Moscow

SWIFT/BIC: IBAZRUMM

Correspondent account: 30111810500000000001

MOSCOW Correspondent

Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12

Напомним, что указом Президента Ильхама Алиева создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха".

Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха» является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием, развитие государственно-частного партнерства в данной сфере, а также проводящим необходимую агитационную работу внутри страны и за ее пределами.

