Для "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета

Общество 8 января 2021 14:05 (UTC+04:00)
Для "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета

БАКУ /Trend/ - Длоя накопления средств до начала работы "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международный банк Азербайджана (МБА).

Для накопления средств в ОАО "Международный банк Азербайджана" открыты счета по нижеследующим реквизитам:

AZN

Название счета: AZ MN DXA 1 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ

(QARABAĞ DİRÇƏLİŞ FONDU)

VÖEN: 1700986181

Манатный счет: AZ65IBAZ36010039449328518204

Название банка: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filialı

Swift код: IBAZAZ2X

Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944

Код банка: 805722

VÖEN банка: 9900001881

Адрес банка: г. Баку, ул. З. Тагиева, 3

Тел: (+99412) 937

Для международных переводов:

USD

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ86IBAZ36020038409328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank Trust

Company Americas,

New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank,

New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA,

New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon,

New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

EUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ66IBAZ36020039789328518204

Additional correspondent banks:

Commerzbank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: COBADEFFXXX

400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX

DE33500700100949949200

GBP

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ81IBAZ36020038269328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank

AG,London SWIFT/BIC: DEUTGB2L

840032645700006

JPMorgan Bank N.A

Chaseside,

Bournemouth SWIFT/BIC: CHASGB2L

67101712

TRY

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ04IBAZ36020049499328518204

Correspondent bank: Turkiye Is Bankasi

SWIFT/BIC: ISBKTRIS

TR260006400000101790006744

RUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ06IBAZ36020038109328518204

Correspondent bank: The International Bank of Azerbaijan - Moscow

SWIFT/BIC: IBAZRUMM

Correspondent account: 30111810500000000001

MOSCOW Correspondent

Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12

Напомним, что указом Президента Ильхама Алиева создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха".

Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха» является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием, развитие государственно-частного партнерства в данной сфере, а также проводящим необходимую агитационную работу внутри страны и за ее пределами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Бакинский морской торговый порт может возродить наземную торговлю между Европой и Азией
Бакинский морской торговый порт может возродить наземную торговлю между Европой и Азией
Станция метро &quot;8 ноября&quot; готовится к вводу в эксплуатацию (ФОТО)
Станция метро "8 ноября" готовится к вводу в эксплуатацию (ФОТО)
Строительство аэропорта в Физули даст толчок развитию городов этого района в качестве важного регионального транспортного узла
Строительство аэропорта в Физули даст толчок развитию городов этого района в качестве важного регионального транспортного узла
Loading Bars
Лента новостей
Академик Иса Габиббейли назвал актуальные темы для исследований в Год Низами Гянджеви Культура 15:22
На освобожденные территории Карабаха хотят вернуться 96% вынужденных азербайджанских переселенцев Общество 15:03
Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе Энергетика 14:59
Наргиз Гурбанова назначена послом Азербайджана в Польше Политика 14:53
После указания Президента Азербайджана для семей шехидов выделено 4 700 квартир Политика 14:52
Организация музейного дела в Карабахе должна вестись в трех направлениях - ученый Общество 14:51
Гасан Гасанов отозван с должности посла Азербайджана в Польше - Распоряжение Политика 14:50
В 2020 году на НПЗ Узбекистана переработано 1,844 млн тонн углеводородного сырья Узбекистан 14:48
В бюджете Азербайджана на 2021 год впервые предусмотрены поступления из ряда крупных госпредприятий Финансы 14:46
Фонд YAŞAT подготовит для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны новые пластиковые карты Общество 14:38
Аэропорт в Узбекистане закупит аккумуляторные батарейки Тендеры 14:37
Объём кредитования финансового сектора Азербайджана многократно возрос Финансы 14:37
Названы контакты, по которым нуждающиеся семьи шехидов и раненые могут обратиться в Фонд YAŞAT Общество 14:36
Mastercard поможет Грузии в обмене данными, знаниями и анализами, связанными с туризмом Бизнес 14:31
Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА Бизнес 14:29
В освобожденном Гадруте устанавливаются указатели и таблички с названиями улиц (ФОТО) Общество 14:27
В 2021 году большая часть финансирования регионов Азербайджана будет покрываться за счет местных доходов Финансы 14:27
Уникальные кадры фестиваля "Хары бюльбюль". Вспомним эти замечательные дни (ВИДЕО) Культура 14:25
В 2020 году в Азербайджане 30 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности Общество 14:22
SOCAR Capital раскрыла планы на 2021 год Энергетика 14:22
Выплата процентов инвесторам по облигациям SOCAR составила $20 млн. Энергетика 14:19
В рамках мер борьбы с коррупцией в Азербайджане обеспечено возмещение ущерба на более чем 49 млн манатов Общество 14:19
Игровая индустрия Азербайджана применит опыт международных разработчиков ИКТ 14:19
ЕС консультирует Туркменистан о возможных будущих совместных действиях Бизнес 14:16
В ЕК заявили, что страны ЕС не имеют права на двусторонние заказы вакцины от коронавируса Европа 14:12
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медикаментов Тендеры 14:12
В Азербайджане увеличился объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора Финансы 14:11
Бакинский морской торговый порт может возродить наземную торговлю между Европой и Азией Транспорт 14:09
Запуск TAP обеспечил поставку азербайджанского газа в Италию - МИД Турции Энергетика 14:05
Для "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета Общество 14:05
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 14:00
SOCAR планирует выпустить на внутренний рынок новые долларовые облигации Энергетика 13:57
В Азербайджане увеличилось количество отремонтированных вагонов Транспорт 13:49
В Азербайджане в суд переданы 180 уголовных дел по фактам коррупции Общество 13:48
ЕК объявила о расширении контракта с Pfizer вдвое Европа 13:46
Бакинская фондовая биржа разместила краткосрочные ноты ЦБА Финансы 13:44
Фондом YAŞAT взято под попечительство свыше 1400 семей шехидов Общество 13:42
Азербайджанская ИТ компания о планах выхода на международные рынки ИКТ 13:36
Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов Карабахской войны Общество 13:34
Eni Turkmenistan объявила тендер на поставку спецтехники Тендеры 13:30
В Фонд YAŞAT можно сделать пожертвования и посредством SMS-сообщений Общество 13:26
Туркменистан будет сотрудничать с китайской провинцией в сфере транспорта и логистики Бизнес 13:24
Биткоин дорожает в среднем на 4-5% Финансы 13:16
За счет средств Фонда YAŞAT закуплено медоборудование на более чем 47 тыс. манатов Общество 13:16
Баку и Киев могут создать азербайджано-украинский деловой совет Бизнес 13:14
Названа сумма, аккумулированная в Фонде "YAŞAT" Общество 13:06
На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана Общество 13:04
Объем производства фармацевтической промышленности в Казахстане вырос на 39,5% Бизнес 13:00
Сын Национального героя Ильгара Мирзоева назначен на ответственную должность в Фонде "YAŞAT" Политика 12:49
Поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях Азербайджана - госкомитет Общество 12:42
На баланс минтруда Азербайджана передано около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев Общество 12:39
В России выявили 23 652 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:26
В Грузии за сутки выявили 537 случаев заражения коронавирусом Грузия 12:26
Ветеран Карабахской войны назначен руководителем Фонда "YAŞAT" Общество 12:22
Институт химии в Туркменистане стал первым научно-исследовательским учреждением, перешедшим на хозрасчет Финансы 12:17
Туркменистан закупит грузовые суда у французской Airbus S.A.S. Транспорт 12:16
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ Бизнес 12:05
Узбекистан закупит еще один Boeing Dreamliner в 2021 году Узбекистан 12:01
Долевое участие России в общем импорте Азербайджана возросло Бизнес 12:01
Родители солдат-срочников проводят акцию протеста в Армении Армения 11:57
Христианские храмы Азербайджана для детей Культура 11:54
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 616 млн манатов Финансы 11:50
Президент Ильхам Алиев: Если компании, которые незаконно эксплуатировали наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсацию, дело будет направлено в суд Политика 11:45
Необоснованные заявления об Азербайджане бросают тень на беспристрастность ЮНЕСКО – министр Политика 11:45
Начата работа по подготовке генерального плана города Шуша - Самир Нуриев Общество 11:41
Греция начала получать азербайджанский газ по TAP Энергетика 11:25
Члены правления "АзИз" выразили соболезнования в связи с кончиной директора "Baku Network" Эльхана Алескерова Общество 11:15
Электропоезд Баку-Сумгайыт не будет курсировать в течение двух дней Общество 11:10
В общественных местах в Азербайджане задержаны 7 больных COVID-19 - МВД Общество 11:08
"Вспоминай меня" – фильм азербайджанского режиссера удостоен награды фестиваля в США Культура 11:06
Аэропорт в Узбекистане закупит стройматериалы Тендеры 11:05
Названы сроки истощения рудных запасов Ирана Энергетика 10:59
Видеокадры из села Юхары Айрым Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:58
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 2 450 автомобилей Общество 10:57
В Грузии начинается подготовка к всеобщей переписи населения Грузия 10:54
ВБ способствует созданию благоприятного инвестклимата в Туркменистане Финансы 10:53
Вакцина является единственным средством для контроля проблемы с COVID-19 – Рашад Махмудов Общество 10:49
В Германии зарегистрировали суточный максимум по смертности от COVID-19 Европа 10:42
С 27 сентября 2020 года на территории Азербайджана обнаружены 4 546 противопехотных мин - ANAMA (ФОТО) Общество 10:34
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $54 за баррель Финансы 10:23
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:18
COVID-19 не следует считать сезонным заболеванием - эксперт Общество 10:15
Бразилия купит 100 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса Другие страны 10:13
ЕС обсуждает возможность участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 10:06
Премьер Сингапура сделал прививку от коронавируса Другие страны 09:56
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:53
В Казахстане создан Комитет рыбного хозяйства Казахстан 09:44
Полиция Капитолия сообщила, что ее пострадавший при беспорядках в среду сотрудник умер США 09:35
Эксперт о ситуации на автомобильном рынке Азербайджана Экономика 09:34
Роль Азербайджана на европейском континенте возрастает - депутат Политика 09:14
В Азербайджане разрабатывается трехлетний план действий по усилению аграрных консультационных услуг Бизнес 09:12
NBC: более 200 конгрессменов США поддерживают отстранение Трампа США 08:53
Власти Австралии обязали всех прибывающих в страну иметь отрицательный тест на коронавирус Другие страны 08:31
Министр образования США подала в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне США 08:14
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч Казахстан 07:55
Грузия лидирует по сокращению авиаперевозок среди европейских стран - EUROCONTROL Грузия 07:45
Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль Экономика 07:30
Сингапур может ослабить ограничения на въезд сделавшим прививку от коронавируса Другие страны 07:09
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи Турция 06:47
Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии США 06:28
Все новости