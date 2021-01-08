Для "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета
БАКУ /Trend/ - Длоя накопления средств до начала работы "Фонда возрождения Карабаха" открыты банковские счета, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международный банк Азербайджана (МБА).
Для накопления средств в ОАО "Международный банк Азербайджана" открыты счета по нижеследующим реквизитам:
AZN
Название счета: AZ MN DXA 1 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ
(QARABAĞ DİRÇƏLİŞ FONDU)
VÖEN: 1700986181
Манатный счет: AZ65IBAZ36010039449328518204
Название банка: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filialı
Swift код: IBAZAZ2X
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
Код банка: 805722
VÖEN банка: 9900001881
Адрес банка: г. Баку, ул. З. Тагиева, 3
Тел: (+99412) 937
Для международных переводов:
USD
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI
(KARABAKH REVIVAL FUND)
Beneficiary account: AZ86IBAZ36020038409328518204
Additional correspondent banks:
Deutsche Bank Trust
Company Americas,
New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX
JP Morgan Chase Bank,
New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX
Citibank NA,
New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX
The Bank of New York Mellon,
New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX
EUR
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI
(KARABAKH REVIVAL FUND)
Beneficiary account: AZ66IBAZ36020039789328518204
Additional correspondent banks:
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main SWIFT/BIC: COBADEFFXXX
400 88 66030 01 EUR
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX
DE33500700100949949200
GBP
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI
(KARABAKH REVIVAL FUND)
Beneficiary account: AZ81IBAZ36020038269328518204
Additional correspondent banks:
Deutsche Bank
AG,London SWIFT/BIC: DEUTGB2L
840032645700006
JPMorgan Bank N.A
Chaseside,
Bournemouth SWIFT/BIC: CHASGB2L
67101712
TRY
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z.Tagiyev str, 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI
(KARABAKH REVIVAL FUND)
Beneficiary account: AZ04IBAZ36020049499328518204
Correspondent bank: Turkiye Is Bankasi
SWIFT/BIC: ISBKTRIS
TR260006400000101790006744
RUR
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI
(KARABAKH REVIVAL FUND)
Beneficiary account: AZ06IBAZ36020038109328518204
Correspondent bank: The International Bank of Azerbaijan - Moscow
SWIFT/BIC: IBAZRUMM
Correspondent account: 30111810500000000001
MOSCOW Correspondent
Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,
КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12
Напомним, что указом Президента Ильхама Алиева создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха".
Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха» является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием, развитие государственно-частного партнерства в данной сфере, а также проводящим необходимую агитационную работу внутри страны и за ее пределами.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )