Началась выплата пенсий за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Госфонд соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты населения начал выплату пенсий за январь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

"Сегодня полностью завершится перечисление пенсий на счета пенсионеров по этим территориям", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)