На станции "8 Ноября" установлено 17 эскалаторов и 3 лифта
БАКУ / Trend/ - В Баку готовится к вводу станция метро "8 Ноября", сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что на станции установлено 17 эскалаторов и 3 лифта.
"Также проводится ряд работ на других станциях с эскалаторами. Наряду с усилением мер по осмотру и проверке согласно техническим нормативам проведены ремонтно-наладочные работы. В рамках гарантийного срока компании-производителя "ThyssenKrupp" обновлены двигатели-редукторы 18 эскалаторов, а на ряде эскалаторов успешно завершены технические меры для усиления безопасности эскалаторов".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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