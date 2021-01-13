В Баку меняется схема движения двух маршрутов

БАКУ /Trend/ - В Баку с завтрашнего дня временно меняются схемы движения маршрутов №52 и №193, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Изменение схемы движения этих маршрутов связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на участке ул. Мирмахмуда Кязымовского до ул. Мирзы Мамедхана, проходящей перед Реабилитационным центром, по которому проходили эти маршрутные линии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)