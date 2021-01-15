Шушинцы: Мы горды видеть нашего президента в Шуше - репортаж Trend из Агдама
АГДАМ /Trend/ - Поездка Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Шушу была встречена общественностью страны с большим воодушевлением и гордостью.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в гостях у семьи шушинцев, которая временно проживает в поселке Бахарлы Агдамского района. Шушинцы, с удовольствием наблюдавшие за поездкой Президента Азербайджана в их родной город, выразили свое глубокое уважение и почтение Верховному Главнокомандующему.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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