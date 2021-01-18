В Азербайджане началась выплата за январь пенсий для героев Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась выплата за январь пенсий, учрежденных для героев Отечественной войны.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в социальной сфере в 2020 году, сказал замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в целом по стране 1,5 миллиона человек получают пособия, 1 миллион 250 тысяч человек - пенсии, 77 тысяч семей - адресную государственную социальную помощь.
Говоря о квартирах, предоставляемых семьям шехидов и участникам Отечественной войны, он сказал, что на баланс минтруда будут переданы 4700 квартир в Баку, его окрестностях и Сумгайыте.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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