В Азербайджане началась выплата за январь пенсий для героев Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась выплата за январь пенсий, учрежденных для героев Отечественной войны.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в социальной сфере в 2020 году, сказал замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в целом по стране 1,5 миллиона человек получают пособия, 1 миллион 250 тысяч человек - пенсии, 77 тысяч семей - адресную государственную социальную помощь.

Говоря о квартирах, предоставляемых семьям шехидов и участникам Отечественной войны, он сказал, что на баланс минтруда будут переданы 4700 квартир в Баку, его окрестностях и Сумгайыте.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)