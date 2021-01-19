ГЭЦ Азербайджана объявил регистрацию для участия на экзаменах по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 февраля 2021 года проведет тестовые экзамены по приему на госслужбу по группам AА и АB, АС (руководящие должности) и ВА, ВВ вида A и B административных должностей соответственно.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, экзамен вида А будет проведен в электронном формате посредством компьютера, а экзамен вида В – посредством бумажных носителей.

Регистрация для участия в экзамене по виду А завершится в 14:00 18 февраля. Экзамен будет проведен по адресу: г. Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Для участия в экзамене отведено 125 мест.

Регистрация для участия в экзамене по виду В продлится до 14:00 9 февраля, в рамках данного экзамена выделено 500 мест. Информация о времени и месте проведения будет отмечена в "Пропускном листе на экзамен", который будет размещен на сайте Центра за 5 дней до экзамена.

С подробностями можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)