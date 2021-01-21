Служба гидрометеорологии о продолжительности снежной погоды в Азербайджане

Общество 21 января 2021 14:21 (UTC+04:00)
Служба гидрометеорологии о продолжительности снежной погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня циклон постепенно покидает нашу страну. В западных районах - с первой половины дня, а в восточных районах вечером осадки прекратятся.

Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, снежная и морозная погода на территории республики вызвана средиземноморским циклоном.

"Наблюдающийся снегопад образовал снежный покров даже в низменных районах. Толщина снежного покрова в Сальяне составила шесть сантиметров. Наибольшая толщина снега зафиксирована в Сарыбаше (Гах) - 45 сантиметров, также толстый слой снега образовался в Агдере (Ордубад) - 27 сантиметров, Шамахы - 25 сантиметров, Дашкесане - 22 сантиметра и Шаруре - 20 сантиметров.

Количество осадков, выпавших в некоторых районах и Баку, превысило полумесячную норму", - уточнила Умайра Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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