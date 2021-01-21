На освобожденных территориях Азербайджана будут проводиться мониторинги с применением дронов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут вестись исследования в сфере лесных и водных ресурсов, растительного и животного мира.

Как сообщили в четверг Trend в Парке высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана, один из резидентов парка - компания AZELTECH - ведет подготовку к реализации очередного инновационного проекта - по производству дронов.

"Они будут использоваться для исследования лесных и водных ресурсов, растительного и животного мира на освобожденных территориях. В связи с высокой вероятностью захоронения ядерных отходов армянской Мецаморской АЭС на этих территориях посредством дронов также будут проводиться радиоэкологические мониторинги", - сказали в организации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)