Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Специалист из Беларуси - Ольга Баркалава назначена новым главным тренером сборной команды Азербайджана по женской спортивной гимнастике, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Ольга Баркалава 22 года занимается тренерской деятельностью, связанной с женской спортивной гимнастикой. В течение последних 6 лет работала старшим тренером сборной команды Беларуси в Минске.

"Я была в зале, где тренируется сборная команда, познакомилась с гимнастками. Здесь созданы все условия для развития спортивной гимнастики, очень красивый тренировочный зал. Я очень признательна за оказанное мне доверие и постараюсь сделать все для того, чтобы спортивные гимнастки Азербайджана были конкурентно способными на европейской и мировой аренах", - поделилась своими впечатлениями после назначения Баркалава.

(Редактор: Наталья Кочнева)