БАКУ / Trend/ - В Азербайджане меняются правила установления случаев автохулиганства.

Поправка в Кодекс об административных правонарушениях будет обсуждаться на весенней сессии Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

В настоящее время в Кодексе широко трактуется понятие "автохулиганство", что на практике создает трудности и по-разному интерпретируется. В поправке будут точнее определены способы совершения автохулиганства. Водитель будет считаться совершившим автохулиганство, если:

- два или более механических транспортных средства открыто обгоняют друг друга;

- автомобиль или мотоцикл управляется с поднятием одного или более колес на дороге;

- автомобиль резко газует, колеса издают звуки трения о поверхность дороги, либо на дороге остаются следы от колес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)