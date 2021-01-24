Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника

БАКУ /Trend/ - Горные породы, выброшенные вчера во время извержения грязевого вулкана "Гушчу" в Шамахинском районе, были твердыми.

Об этом сказал Trend директор Государственного заповедника "Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского района" Джейхун Пашаев.

По его словам, во время предыдущих извержений концентрация воды распространилась на более обширную территорию из-за высокого содержания выбрасываемых продуктов. Продукты, выброшенные во время последнего извержения, собрались на участке в кучу, создав относительно большой объем.

"Общая площадь изверженного вулканического продукта составляет 3 гектара. Его объем 27000 кубометров", - отметил Пашаев.

Директор заповедника добавил, что из более чем 2500 грязевых вулканов в мире более 350 расположены в Азербайджане. Азербайджан сохраняет лидерство в мире по интервалу извержения вулканов.

Директор отметил, что извержение грязевых вулканов невозможно спрогнозировать. Как и сейсмические процессы, извержение грязевых вулканов опасно.

Отметим, что вулкан "Гушчу", который не извергался в последние десятилетия, вчера извергся в 16-й раз, став более активным. Сообщается, что в результате извержения нанесен ущерб посевным полям.

(Автор: Ильхама Исабалаева)