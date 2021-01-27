Сюжет Trend TV о вакцинации в бакинской городской поликлинике №2 (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Самочувствие лиц, которые были вакцинированы в бакинской городской поликлинике №2, нормальное.
Об этом в среду сказала Trend TV завотделом поликлиники Солмаз Тагиева.
По ее словам, уже вакцинировано 95 процентов персонала: "Первым был вакцинирован главврач, затем остальные. До сегодняшнего дня прививка сделана 118 лицам, чувствуют они себя хорошо".
"Пользуясь возможностью, хотелось бы напомнить, что с 1 февраля начнется вакцинация лиц старше 65 лет. С каждым из них будет связываться участковый врач", - сказала Тагиева.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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