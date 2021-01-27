Минобразования Азербайджана о вакцинации учителей старше 60 лет

БАКУ /Trend/ - Минобразования прокомментировало распространившуюся информацию о якобы принудительном привлечении к вакцинации от коронавируса учителей старше 60 лет, передает в среду Trend.

"Распространилась неверная информация о том, что учителя старше 60 лет будут принудительно вакцинированы. Вакцинация будет добровольной", - сказал сегодня на семинаре советник министра образования Эльнур Насибов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)