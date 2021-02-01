Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО)

Общество 1 февраля 2021 20:19 (UTC+04:00)
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При отступлении из Губадлы армяне разрушили мост и заложили мины на участках реки, где мог проехать автомобиль. Однако благодаря бдительности наших командиров они были обнаружены и обезврежены.

Об этом в интервью Trend сказал участник Отечественной войны Азербайджана Мансимов Сеймур Али оглу.

Он, специалист в банковской сфере, добровольно обратился в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и принимал участие в боевых действиях с первых дней войны. Хотя Сеймур был солдатом, но занимал очень ответственную должность главного наводчика в артиллерийской батарее. Он принимал непосредственное участие в уничтожении одной воинской части и десятков военных объектов врага.

Сеймур Мансимов родился в 1989 году в селе Демирчилер Тертерского района. За проявленную в боях храбрость был награжден Президентом Ильхамом Алиевым медалями "За освобождение Джабраила" и "За освобождение Губадлы".

"В нашей группе все были добровольцами, и командиры не считали нас хорошими солдатами. Но после уничтожения армянских минометных подразделений в Джабраиле мы стали знаменитыми. Ситуация там сложилась таким образом, что если бы мы не смогли их уничтожить, то эта участь постигла бы нас. После этого мы начали наносить дальние удары", – рассказал Сеймур.

"Мы вели огонь по позициям противника в Губадлы. Поскольку нам передавали точные координаты, то и били мы прямо в цель . После освобождения Джебраила наше подразделение стало выдвигаться дальше, и спустя несколько минут после нашей передислокации прежние позиции батареи были подвергнуты массивным ударам. Нас спасла наша дисциплинированность. Наш командир дивизиона был отважным и смелым человеком – он всегда поддерживал и защищал нас. Возможно, мы выжили во многом благодаря ему. Он был настоящим патриотом и постоянно вел с нами мотивирующие беседы, после которых мы еле сдерживались, чтобы не ринуться в рукопашный бой с армянами", – сказал Мансимов.

В ходе беседы Сеймур затронул еще один интересный момент. Он сказал, что лучшими подразделениями среди армян были минометчики. По его мнению, вражеские минометчики прошли ​​подготовку с террористами РПК, благодаря чему стреляли точно.

"Казалось, что мы конкретно сражаемся с террористами. Но тяжелая артиллерия армян работала неточно. Основные потери мы несли в результате минометных обстрелов. В наших войсках управление было налажено на самом высоком уровне, все операции были скоординированы, подразделения оказывали друг другу своевременную поддержку. Например, если армяне стреляли в нас, наши "Грады" сразу подавляли их огневые точки. Подход к реке, которая попалась нам по пути в Губадлы, были заминирован, мост разрушен. Но наши подразделения выявили и очистили дорогу от мин. Тогда мы попали под сильный обстрел, однако несмотря на это заняли позиции. Затем начались ожесточенные бои, и мы уничтожили все огневые точки противника", – сказал Сеймур Мансимов.

Участник войны также отметил, что были некоторые ребята, которые опасались боя. Но в момент начала сражения возникшая атмосфера делала их просто безбашенными.

"В бою я не видел ни одного испугавшегося военнослужащего. Наоборот, в лице нашего командира старшего лейтенанта Джабарова Фараджа, моих боевых товарищей Исмаилова Араза, Байрамова Гамида, Османлы Гуммата, Бабаева Атабабы, Зейналова Эльчина и других я увидел какие мои братья по оружию бесстрашные и доблестные.

Во время войны все эмоции переходят на второй план. Лишь однажды – когда мы вошли в Губадлы и командир включил у себя на телефоне азан. Звук разлетелся по всей территории, и тогда глаза у всех прослезились, мы заплакали – эмоции переполняли нас", – добавил Мансимов.

Он рассказал, что в поисках золотых зубов и для вывоза мраморных плит армяне разрушили азербайджанские кладбища. На месте одного из них была даже построена школа, в подвале которой мы нашли табличку с надписью "Азербайджанская ССР" и повесили перед зданием. Участник Отечественной войны также говорит, что они использовали по мере своего наступления боеприпасы, оставленные армянами, однако эти припасы были некачественными, заржавевшими, большинство из них не взрывалось при попадании.

"За три дня до победы, днем ​​и ночью шли ожесточенные бои. Мы все очень устали, еле стояли на ногах. Вы знаете, когда бьешься трое суток подряд, не знаешь усталости. Но если присесть на пять минут, покушать или попить воды, человеком овладевает невероятная усталость. Кажется, что даже если к голове приставят пистолет, ты и руки не сдвинешь. Но когда слышится команда "Батарея, готовсь!", "Дивизион, готовсь!", словно в миг вся усталость пропадает, человек откуда-то начинает черпать силы. В день победы на нашем фронте было тихо, и вдруг началась стрельба. Сначала я подумал, что прорвались диверсанты, но оказалось, что это была весть о Победе – и все стреляли в воздух. Отмечу, что хотя после прекращения огня какой-либо диверсии не было, мы постоянно были готовы к бою", – подытожил Сеймур Мансимов.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень
Loading Bars
Лента новостей
Военные Мьянмы объявили имена новых министров Другие страны 21:03
Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews Политика 20:41
Население в Азербайджане довольно борьбой правительства с пандемией - Gallup International Политика 20:34
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) Общество 20:19
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО) Политика 20:12
В Азербайджанской Армии начался новый учебный год (ФОТО) Политика 19:54
АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с обнаружением в ряде стран птичьего гриппа Экономика 19:25
При поддержке Фонда "YAŞAT" прооперирован еще один участник Отечественной войны (ВИДЕО) Общество 19:01
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) Политика 18:57
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 18:53
В Азербайджане еще 160 человек выздоровели от COVID-19, заразились 77 лиц Общество 18:38
Не желающие дипломатического урегулирования на Южном Кавказе теперь хотят именно этого – Мевлют Чавушоглу Политика 18:31
Азербайджанский актер в российской "Игре престолов": Готовится переворот, катастрофа совсем близко (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:26
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 18:09
На Бакинском НПЗ планируется строительство новых очистных сооружений Энергетика 18:06
Молодой герой Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО) Культура 18:01
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился Бизнес 17:56
В Азербайджане отменяется повторный штраф в течение дня за нарушение правил стоянки и парковки Общество 17:54
NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха Общество 17:50
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень Бизнес 17:48
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях Грузия 17:47
Туркменистан готовится к севу хлопчатника Бизнес 17:16
Начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием "Зимние учения - 2021" (ВИДЕО) Политика 17:12
Милли Меджлис одобрил внесение всей табачной продукции в список подакцизных товаров Общество 17:09
В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности Общество 17:08
На Бакинском НПЗ будут заменены 65% установок Энергетика 17:08
В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство Общество 17:06
В Азербайджане утверждены новые правила установления случаев автохулиганства Общество 17:05
Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку (ФОТО) ИКТ 17:04
Предприниматели и инвесторы понимают важность потенциала в создании новых рынков – ВБ Финансы 17:04
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку о необязательности наличия при себе водительских прав Общество 17:03
Создана Азербайджано-Турецкая совместная медиа-платформа Политика 17:02
Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ Азербайджана способствует продолжительной низкой ставке рефинансирования - Unicapital Финансы 16:56
ASOS приобрел Topshop и Topman за $405 млн Европа 16:53
Киберспорт создаст импульс в развитии игровой индустрии Азербайджана ИКТ 16:48
В течение 2020 г. Банк ВТБ-Азербайджан увеличил совокупные обязательства более чем на четверть Финансы 16:42
Банк ВТБ-Азербайджан завершил 2020 год с прибылью Финансы 16:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе столицы (ФОТО) Политика 16:38
В Бакинском метрополитене сменились начальники 23 станций из 26 Общество 16:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы (ФОТО) Политика 16:32
"Дочка" российского банка в Азербайджане увеличила активы в течение 2020 года Финансы 16:31
Британский Минфин выделил $1 млрд на создание агентства по изучению новейших технологий Европа 16:28
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан (ФОТО) Политика 16:26
Coca-Cola построит свой завод в Азербайджане - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 16:25
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Хырдалан» в Абшеронском районе (ФОТО) Политика 16:23
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:15
В Фонде помощи азербайджанской армии собрано свыше 212 млн манатов Политика 16:13
В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов Общество 16:08
Илон Маск дал прогноз по будущему биткоина Финансы 16:05
Сроки вступления в силу нового требования по строительству в Азербайджане продлены еще на 3 года Экономика 16:02
В Азербайджане на 2022 год запланировано производство качественного дизельного топлива Энергетика 15:51
ВБ назвал пути эффективного реагирования на кризис, вызванный COVID-19 в Туркменистане Финансы 15:44
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции Турция 15:38
В Иране от коронавируса скончались свыше 58 тыс. человек Общество 15:38
В течение всего 2021 года Центробанк Азербайджана может взять паузу в снижении учетной ставки Финансы 15:36
В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури США 15:34
Замминистра о восстановительных работах в уничтоженных армянами заповедниках и национальных парках Азербайджана(Эксклюзив) Общество 15:28
Молодежь - наше будущее: Рамиль Гасымов вручил почетные грамоты сотрудникам (ФОТО) Социум 15:25
Дорожная полиция обратилась к населению в связи с открытием школ в Азербайджане Общество 14:53
ОС Android продолжает лидировать на рынке Азербайджана ИКТ 14:48
ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные – российский эксперт Политика 14:47
На англоязычном новостном портале опубликована статья о городе Шуша Политика 14:44
В Азербайджане будет вручена премия Golden Names Awards и статуэтки с позолотой в 14 карат (ФОТО) Социум 14:39
Сократилось финансирование НБКО со стороны международных институтов - AMFA Финансы 14:36
Новый проект Кабмина Азербайджана даст импульс развитию МСБ и привлечению иностранных инвестиций Экономика 14:28
В депозитных операциях коммерческих банков Азербайджана преобладает нацвалюта Финансы 14:20
С сегодняшнего дня в Баку началась установка новых газовых счетчиков Энергетика 14:19
Деградированные и непригодные земли в Азербайджане будут реабилитированы Экономика 14:16
В Физули продолжается процесс разминирования - репортаж Trend TV Общество 14:14
Директор азербайджанской компании Cybero о человеческих ресурсах в области кибербезопасности ИКТ 14:13
Азербайджанские специалисты пройдут дополнительные тренинги для разминирования территории будущего аэропорта в Физули (ФОТО) Азербайджан 14:09
По активности пользователей Twitter впервые за последние 5 лет занимает первое место на медиа рынке Азербайджана ИКТ 14:08
Водопроводные линии в ряде жилых массивов в пригородах Баку будут проложены за госсчет Экономика 14:08
Дебюты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Санкт-Петербурге Культура 14:05
Чуанцинская Буровая Инженерная Компания в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 14:03
На таможенном посту «Самур» образовалась очередь грузовых автомобилей Экономика 14:02
В Азербайджане началось льготное страхование полей под фундук Бизнес 13:53
Минобразования Азербайджана о порядке перевода в колледжи лиц, не окончивших бакалавриат Общество 13:45
Стартовала деятельность Центра развития регионального потенциала по Кавказу и Центральной Азии при МВФ Финансы 13:36
Рост тарифов на водоснабжение увеличит число круглосуточно обеспеченных водой абонентов с 80 до 100% – Азерсу Общество 13:27
В Сумгайыте внедряется система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте Общество 13:23
Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях – депутат Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 11 градусов тепла Общество 13:17
Министр образования Азербайджана выразил надежду на скорое полное возобновление очного процесса обучения Общество 13:13
Поисковик Google остается самым популярным в Азербайджане ИКТ 13:08
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности Армения 13:03
Минобразования Азербайджана об освобождении от должности Махаббат Велиевой Общество 13:00
Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Физули планируется завершить в этом году Общество 12:57
Индия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана Туркменистан 12:53
Милли Меджлис утвердил документ о визах между Азербайджаном и Турцией Политика 12:52
Утвержден меморандум в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией Общество 12:50
Утвержден состав Счетной комиссии парламента Азербайджана Политика 12:49
Видеокадры из села Гараханчаллы Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:48
Карабахский вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции - Медведев Нагорно-карабахский конфликт 12:46
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 12:46
Назначена судья Конституционного суда Азербайджана Общество 12:45
Утвержден состав дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана Общество 12:45
Самый популярный в соцсетях азербайджанский фильм "Люгер": Я выплеснул наружу всю накопившуюся энергию (ФОТО) Культура 12:41
Видеокадры с территории под строительство Физулинского международного аэропорта (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:36
Идет подготовка к строительству Физулинского международного аэропорта (ФОТО) Политика 12:32
Все новости