Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При отступлении из Губадлы армяне разрушили мост и заложили мины на участках реки, где мог проехать автомобиль. Однако благодаря бдительности наших командиров они были обнаружены и обезврежены.

Об этом в интервью Trend сказал участник Отечественной войны Азербайджана Мансимов Сеймур Али оглу.

Он, специалист в банковской сфере, добровольно обратился в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и принимал участие в боевых действиях с первых дней войны. Хотя Сеймур был солдатом, но занимал очень ответственную должность главного наводчика в артиллерийской батарее. Он принимал непосредственное участие в уничтожении одной воинской части и десятков военных объектов врага.

Сеймур Мансимов родился в 1989 году в селе Демирчилер Тертерского района. За проявленную в боях храбрость был награжден Президентом Ильхамом Алиевым медалями "За освобождение Джабраила" и "За освобождение Губадлы".

"В нашей группе все были добровольцами, и командиры не считали нас хорошими солдатами. Но после уничтожения армянских минометных подразделений в Джабраиле мы стали знаменитыми. Ситуация там сложилась таким образом, что если бы мы не смогли их уничтожить, то эта участь постигла бы нас. После этого мы начали наносить дальние удары", – рассказал Сеймур.

"Мы вели огонь по позициям противника в Губадлы. Поскольку нам передавали точные координаты, то и били мы прямо в цель . После освобождения Джебраила наше подразделение стало выдвигаться дальше, и спустя несколько минут после нашей передислокации прежние позиции батареи были подвергнуты массивным ударам. Нас спасла наша дисциплинированность. Наш командир дивизиона был отважным и смелым человеком – он всегда поддерживал и защищал нас. Возможно, мы выжили во многом благодаря ему. Он был настоящим патриотом и постоянно вел с нами мотивирующие беседы, после которых мы еле сдерживались, чтобы не ринуться в рукопашный бой с армянами", – сказал Мансимов.

В ходе беседы Сеймур затронул еще один интересный момент. Он сказал, что лучшими подразделениями среди армян были минометчики. По его мнению, вражеские минометчики прошли ​​подготовку с террористами РПК, благодаря чему стреляли точно.

"Казалось, что мы конкретно сражаемся с террористами. Но тяжелая артиллерия армян работала неточно. Основные потери мы несли в результате минометных обстрелов. В наших войсках управление было налажено на самом высоком уровне, все операции были скоординированы, подразделения оказывали друг другу своевременную поддержку. Например, если армяне стреляли в нас, наши "Грады" сразу подавляли их огневые точки. Подход к реке, которая попалась нам по пути в Губадлы, были заминирован, мост разрушен. Но наши подразделения выявили и очистили дорогу от мин. Тогда мы попали под сильный обстрел, однако несмотря на это заняли позиции. Затем начались ожесточенные бои, и мы уничтожили все огневые точки противника", – сказал Сеймур Мансимов.

Участник войны также отметил, что были некоторые ребята, которые опасались боя. Но в момент начала сражения возникшая атмосфера делала их просто безбашенными.

"В бою я не видел ни одного испугавшегося военнослужащего. Наоборот, в лице нашего командира старшего лейтенанта Джабарова Фараджа, моих боевых товарищей Исмаилова Араза, Байрамова Гамида, Османлы Гуммата, Бабаева Атабабы, Зейналова Эльчина и других я увидел какие мои братья по оружию бесстрашные и доблестные.

Во время войны все эмоции переходят на второй план. Лишь однажды – когда мы вошли в Губадлы и командир включил у себя на телефоне азан. Звук разлетелся по всей территории, и тогда глаза у всех прослезились, мы заплакали – эмоции переполняли нас", – добавил Мансимов.

Он рассказал, что в поисках золотых зубов и для вывоза мраморных плит армяне разрушили азербайджанские кладбища. На месте одного из них была даже построена школа, в подвале которой мы нашли табличку с надписью "Азербайджанская ССР" и повесили перед зданием. Участник Отечественной войны также говорит, что они использовали по мере своего наступления боеприпасы, оставленные армянами, однако эти припасы были некачественными, заржавевшими, большинство из них не взрывалось при попадании.

"За три дня до победы, днем ​​и ночью шли ожесточенные бои. Мы все очень устали, еле стояли на ногах. Вы знаете, когда бьешься трое суток подряд, не знаешь усталости. Но если присесть на пять минут, покушать или попить воды, человеком овладевает невероятная усталость. Кажется, что даже если к голове приставят пистолет, ты и руки не сдвинешь. Но когда слышится команда "Батарея, готовсь!", "Дивизион, готовсь!", словно в миг вся усталость пропадает, человек откуда-то начинает черпать силы. В день победы на нашем фронте было тихо, и вдруг началась стрельба. Сначала я подумал, что прорвались диверсанты, но оказалось, что это была весть о Победе – и все стреляли в воздух. Отмечу, что хотя после прекращения огня какой-либо диверсии не было, мы постоянно были готовы к бою", – подытожил Сеймур Мансимов.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)