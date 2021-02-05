В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы "Время урока", которая при поддержке Министерства образования Азербайджана будет транслироваться с 9 февраля на телеканале "Mədəniyyət" ("Культура"), будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобразования.

К учебному процессу будут привлечены сурдопедагоги.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)