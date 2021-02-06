Композиция «Жемчужины Карабаха» не принадлежит авторству Фикрета Амирова - министерство

БАКУ /Trend/ - Танцевальная композиция «Жемчужины Карабаха», автором которой считают видного азербайджанского композитора Фикрета Амирова, ему не принадлежит.

Об этом сообщили Trend в субботу в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что долгое время в социальных сетях и некоторых СМИ со ссылкой на различные источники распространяется информация о представлении музыкального произведения Фикрета Амирова под авторством армянского композитора Ары Геворкяна.

В министерстве сказали, что у Фикрета Амирова нет произведения под таким названием: "Заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Танцевальная композиция «Жемчужины Карабаха», приписываемая авторству Фикрета Амирова, никакого отношения к нему не имеет".

(Автор: Джейхун Алекберов)