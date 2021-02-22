В связи с пожаром в Баку на некоторых автобусных маршрутах наблюдаются задержки – БТА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром на улице Гасана бека Зардаби недалеко от станции метро "20 Января" к месту происшествия привлечены пожарные расчеты.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), на улице в обоих направлениях наблюдается плотный трафик.

По этой причине в графике движения курсирующих в этом направлении регулярных и экспресс-автобусов наблюдаются задержки.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)