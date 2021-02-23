В Азербайджане меняется порядок рассмотрения нарушений законодательства в сфере труда

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, сообщает во вторник Trend.

В соответствии с поправкой в Кодекс об административных проступках включается раздел 16-1 «Особенности рассмотрения дел по административным проступкам в связи с нарушением законодательства в сферах труда, занятости, трудовых пенсий, пособий и обязательного страхования с использованием соответствующих информационных систем (ресурсов)".

Согласно документу, в случае, если административные проступки в этой сфере выявлены в информационных системах структуры, установленной соответствующим органом исполнительной власти, а также посредством ресурсов других государственных информационных систем, то без участия лица, совершившего административный проступок, в отношении юридических лиц, в том числе их должностных лиц, в режиме реального времени в информационной системе структуры, установленной соответствующим органом исполнительной власти, будет составлен электронный протокол в порядке, установленном законом «Об электронной подписи и электронном документе».

В отношении физических и должностных лиц (в случае, если в отношении юридического лица не составлен электронный протокол) будет вынесено электронное решение об административном взыскании, которое будет заверено электронной подписью полномочного сотрудника структуры соответствующего органа исполнительной власти. Заверенный протокол или решение в режиме реального времени будут направлены в информационную систему структуры соответствующего органа исполнительной власти.

Поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)