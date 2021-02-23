Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием

БАКУ /Trend/ - Программа "Время урока" представлена в соответствии с расписанием на 23 февраля на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили во вторник Trend в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, на портале видеоуроков (video.edu.az) и на странице телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)