БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут предприняты шаги по возобновлению свадебных и траурных церемоний.

Об этом журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в пятницу Trend.

Разрешение на проведение этих церемоний в компетенции Оперативного штаба при Кабинете министров: "Эта структура, учитывая мнения специалистов по пандемии, примет решение о проведении этих церемоний".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)