В Баку меняется схема движения двух автобусов

БАКУ /Trend/ - В Баку меняется схема двух автобусных маршрутов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), с 1 марта будет изменена схема движения автобусов маршрута № 7А, и они будут следовать до дорожной развязки на пересечении просп. Гянджа с ул. Садыгджана.

В результате будет обеспечен проезд по прямому маршруту от ул.Вунгтау, просп. Гянджа и ул. Садыгджана в направлении просп. Зии Буниятова, дорожной развязки "20 Января" и Международного автовокзального комплекса.

Также с 1 марта меняется схема движения автобусов маршрута №17. Отныне она выглядит следующим образом: Ени Ясамал - станция метро "Иншаатчылар" - станция метро "Эльмляр академиясы" - станция метро "Нариман Нариманов" - Кешлинский рынок. Конечная остановка автобусов перенесена на ул. Алияра Алиева перед Кешлинским рынком.

Тем самым жители территорий - Ени Ясамал, у станций метро "Иншаатчылар" (ул. А.Шарифзаде) и "Эльмляр Академиясы" смогут напрямую доезжать до станции метро "Нариман Нариманов" и близлежащих территорий.

Изменения произведены с учетом многочисленных обращений граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова)