Израильскими врачами прооперированы 22 участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Израильские врачи, прибывшие в Азербайджан по инициативе Фонда YAŞAT, продолжают обследование и лечение ветеранов Отечественной войны.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в течение четырех дней израильские врачи обследовали 130 участников войны. Из них 22 человека прооперированы, 25 – обеспечены глазным протезом. В последующие дни будут прооперированы и другие ветераны.

Напомним, что по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой в нашу страну для оказания медико-гуманитарной помощи прибыла команда израильских офтальмологов.

Медицинская бригада в составе 8 человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии, обследования и лечения раненых ветеранов Отечественной войны с травмами глаз.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)