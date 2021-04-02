Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В период пандемии актуализировался вопрос дистанционного обучения, поэтому должны быть созданы необходимые условия для подключения к дистанционному образованию всех детей.

Об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала, представляя на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) годовой отчет о деятельности, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в сельской местности в ряде случаев отсутствует интернет, нет технического оснащения, что мешает своевременному присоединению детей к занятиям: "Для устранения этих проблем должны быть приняты соответствующие меры".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)