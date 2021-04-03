В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Решение о продолжении очного обучения в школах регионов Азербайджана является верным. Но в случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.
Министр отметил, что в некоторых районах страны коронавирусом заражаются три-четыре человека в сутки.
"Эти случаи имеют локальный характер. Поэтому мы не перевели все школы страны на дистанционное обучение. Некоторые считают, что риск заражения учителей растет. Да, это так. Но ведь все граждане сталкиваются с этой угрозой.
При этом в последнее время в школах наблюдалось резкое снижение посещаемости. При вынесении решения также учитывался и этот фактор", - сказал Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)