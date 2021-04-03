В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана

Общество 3 апреля 2021 16:53 (UTC+04:00)
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Решение о продолжении очного обучения в школах регионов Азербайджана является верным. Но в случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

Министр отметил, что в некоторых районах страны коронавирусом заражаются три-четыре человека в сутки.

"Эти случаи имеют локальный характер. Поэтому мы не перевели все школы страны на дистанционное обучение. Некоторые считают, что риск заражения учителей растет. Да, это так. Но ведь все граждане сталкиваются с этой угрозой.

При этом в последнее время в школах наблюдалось резкое снижение посещаемости. При вынесении решения также учитывался и этот фактор", - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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