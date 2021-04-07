Рашид Исмаилов - кандидат России на пост главы Международного союза электросвязи
БАКУ/Trend/ -На церемонии открытия 11-го Российского форума по управлению Интернетом RIGF 2021 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объявил, что бывший заместитель министра Рашид Исмаилов – кандидат Российской Федерации на должность генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ), передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
В настоящее время генеральным секретарём МСЭ является Чжао Хоулинь (КНР).
МСЭ – организация в структуре ООН, в задачу которой входит содействие обеспечению доступа к системам связи для всех людей планеты.
Рашид Исмаилов в настоящее время занимает пост президента «Вымпелкома».
Отметим, что Рашид Рустамович Исмаилов родился 2 ноября 1965 года в Баку.
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