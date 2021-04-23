В Баку будут созданы альтернативные группы регистрации по приему в I класс школ

БАКУ /Trend/ - В связи с приемом в первый класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Баку будут созданы альтернативные группы регистрации, сообщает в пятницу Trend.

Об этом на онлайн-встрече руководителей общеобразовательных учреждений при Управлении образования по г. Баку сказал завсектором информационного обеспечения Управления Намиг Агаев.

Отметив, что эти группы создаются в помощь родителям будущих первоклассников, он напомнил, что регистрация по приему в первый класс начнется 27 апреля, а процесс выбора школы и учителя – 29 апреля.

Во встрече участвовали руководитель Управления по образованию г. Баку, главы структур Управления и директора школ. Помимо вопросов электронного приема в первый класс общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год, было обсуждено проведение районного (городского) тура VI республиканских предметных олимпиад среди учащихся VI-VII классов школ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)