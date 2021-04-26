В Азербайджане вакцину от COVID-19 получили еще около 80 журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 апреля в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 прошли около 80 журналистов, сказал в понедельник Trend председатель Совета печати Афлатун Амашев.

По его словам, в целом вакцину уже получили около 300 журналистов.

"Вакцинация будет продолжена в течение всей недели. Число журналистов, обращающихся по вопросу получения вакцины, растет. Уже обратились до 600 журналистов. Этот процесс продлится до тех пор, пока все журналисты не получат вакцину от коронавируса", - сказал Амашев.

Напомним, что в Азербайджане вакцинация началась 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)