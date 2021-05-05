Назначен новый руководитель телерадиокомпании "Space"
БАКУ /Trend/ - Назначен новый руководитель телерадиокомпании "Space", сообщает в среду Trend.
Им стала Ульвия Микаилова.
Отметим, что Ульвия Микаилова родилась в 1959 году. Она является членом Общественного совета при министерстве образования, главой общественного объединения "Поддержка современного образования и преподавания".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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