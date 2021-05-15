В продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, сообщает в субботуTrend со ссылкой на АФФА.

Стоимость билетов:

1-я категория - 250 AZN

2-я категория - 150 AZN

3-я категория - 60 AZN

Календарь игр:

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