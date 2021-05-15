В продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, сообщает в субботуTrend со ссылкой на АФФА.
Стоимость билетов:
1-я категория - 250 AZN
2-я категория - 150 AZN
3-я категория - 60 AZN
Календарь игр:
Группа A
12 июня, 17:00
Уэльс – Швейцария
16 июня, 20:00
Турция - Уэльс
20 июня, 20:00
Турция - Швейцария
1/4 финала
3 июля, 20:00
|
Касса
|
Адрес
|
Киоск №1
|
ул. М. Расулзаде, 3, Баку
|
Киоск №2
|
просп. Бюльбюля, ул. Низами, Баку
|
Киоск №3
|
ул. Узеира Гаджибекова, 69x, Баку
|
Центр Службы "ASAN" № 1
|
ул. Гасана Алиева, 36, Баку
|
Центр Службы "ASAN" № 2
|
просп. 8 Ноября (бывш. Нобеля), 23, Т/Ц "AMAY", Баку
|
iЦентр Службы "ASAN" № 3
|
ул. А.М.Шарифзаде, 157, Баку
Билеты можно приобрести также по ссылке http://www.iticket.az/2020
Для пользователей İOS:
https://apps.apple.com/az/app/
Для пользователей Android:
https://play.google.com/store/apps/
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
В Шуше открылся портал в прошлое... Я услышал мугам Хана Шушинского, тар Садыхджана… - Сахиб Пашазаде, участник фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО, ФОТО)
Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)
Работы азербайджанских художников и фотографов представлены на Международной конференции по противопехотным минам (ВИДЕО)
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова (ВИДЕО)
Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)
Глава МИД Азербайджана и генсек Европейской внешнеполитической службы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Макрон, видимо, забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана - депутат
Азербайджан в полном соответствии с международным правом восстанавливает свою государственную границу – Олег Кузнецов
На освобожденных территориях Азербайджана в эксплуатацию введены 20 воинских частей модульного и контейнерного типов (ФОТО)
О рыбацкой деревне на Абшероне… - азербайджанские сценаристы претендуют на награду российской кинопремии (ФОТО)