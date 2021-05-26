В Азербайджане спортивные объекты смогут посещать только лица с COVID-паспортом или сертификатом иммунитета

БАКУ /Trend/ - С 00:00 10 июня в Азербайджане возобновится работа спортивных и оздоровительно-восстановительных объектов (без требования использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей), пляжей, бассейнов на их территориях, водных аттракционов и мест спортивных игр.

Решение об этом принял Кабмин Азербайджана, сообщает в среду Trend.

В решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым, указано, что за исключением лиц младше 18 лет, спортивные и оздоровительно-восстановительные объекты могут посещать только лица, имеющие COVID-паспорт (сертификат о вакцинации) или сертификат иммунитета против COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)