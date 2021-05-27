В Баку объявлено об открытии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В четверг, 27 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось открытие 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Об открытии ЧМ объявил вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов.

«Дамы и господа, дорогие друзья, от имени Международной федерации гимнастики хочу сказать, что мы очень рады и горды объявить об открытии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, который сегодня стартовал в Баку. Счастлив приветствовать участников со всего мира, их тренеров и судей, а также поклонников этого замечательного вида спорта.

Мы, Международная федерация гимнастики, очень рады, что несмотря на непростые условия, вы все приехали на соревнования в этот прекрасный город.

Уверен, что соревнования в Национальной арене гимнастики, где ежегодно успешно проводятся престижные международные спортивные мероприятия, превратятся в праздник молодости и радости, который запомнится всем участникам и гостям.

Выражаю признательность Азербайджанскому государству и Федерации гимнастики Азербайджана за большую поддержку в организации этого масштабного спортивного мероприятия.

Желаю удачи спортсменам, и пусть победит сильнейший», – сказал Титов.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году.

Чемпионат мира проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)