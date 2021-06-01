Агентство по развитию медиа Азербайджана окажет финподдержку интернет-СМИ

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана объявило о реализации проекта по поддержке субъектов медиа (веб-сайтов), сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Для участия в конкурсе в агентство могут обращаться онлайн-медиа (веб-сайты), публикующие общественно-политический и спортивный контент.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 11 июня 2021 года.

Для участия в конкурсе субъекты онлайн-медиа должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь свой офис, где сотрудники работают (оказывают услуги) в соответствии с заключенным трудовым договором;

- условия труда сотрудников должны отвечать минимальным требованиям (компьютер, офисные принадлежности и пр.);

- не находиться в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;

- учредитель не должен быть иностранным юридическим или физическим лицом;

- учредителями не должны быть государственные органы, муниципалитеты, религиозные структуры или религиозные общины;

- иметь персонал в составе как минимум трех сотрудников (главный редактор, корреспондент и технический работник);

- ежемесячно в течение 20 дней публиковать минимум 20 новостей (за исключением пресс-релизов государственных органов (структур) и сообщений информагентств).

Требуемые документы:

- заявление главного редактора;

- копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика;

- копия устава;

- документ о банковских реквизитах;

- подтверждение о том, что трудовые договоры отвечают требованию о минимальной численности сотрудников;

- копия документа, подтверждающего, что офис, в котором функционирует субъект, находится в его пользовании;

- письменное разрешение для входа в учетную запись веб-сайта в google analytics.

Вышеуказанные документы необходимо представить в агентство на бумажных носителях.

Финансируемым агентством субъектам онлайн-медиа (веб-сайтам) ежемесячно оказывается финансовая помощь в размере трех тысяч манатов.

В период оказания финансовой помощи минимальная заработная плата каждого сотрудника субъекта онлайн-медиа (веб-сайта) должна составлять минимум 600 манатов, остальная часть финансовой помощи должна быть направлена на усиление инфраструктуры веб-сайта, расширение языковых возможностей, обеспечение безопасности и повышение цифрового качества.

Субъект онлайн-медиа (веб-сайт), подписавший договор об оказании финансовой помощи, в конце каждого месяца должен представлять в агентство документы по расходованию финансовых средств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)