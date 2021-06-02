МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с Формулой-1

БАКУ /Trend/ - МВД обратилось к населению в связи с ограничением движения транспорта на центральных улицах Баку из-за проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 на улицах, по которым проходит трасса гонок, ограничено движение транспорта с 01:00 31 мая до 06:00 восьмого июня.

"В целях обеспечения безопасности водителей и пешеходов, организации бесперебойного движения транспорта в период действия ограничений сотрудники дорожной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.

Вновь призываем водителей, пользующихся личными автомобилями, отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать правила стоянки и парковки, выполнять указания сотрудников дорожной полиции, регулирующих движение, заранее планировать маршрут с учетом перекрытых улиц", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)